David Beckham besa en la boca a su hija y causa la indignación de las redes [VIDEO y FOTOS]

El ex futbolista David Beckham causó la indignación de sus compatriotas de Reino Unido tras publicar una foto con su hija Harper. Y es que en la instantánea se le puede ver besando a la pequeña en la boca durante sus vacaciones en Tanzania.

‘Kiss for daddy’ (beso a papa), escribió la ex estrella del deporte junto a la foto sin esperar que sus seguidores se le fueran a ir encima. De inmediato, los fans de David Beckham comenzaron a criticarlo diciéndole que ‘está mal besar en los labios a tu hija’.

A pesar de la controversia, la foto sobrepasó los 1.8 millones de Me Gusta, aunque los comentarios no tuvieron piedad con David Beckham. Sin embargo, sí hubieron algunos que sacaron cara por el ex jugador. ‘Acabo de preguntarle a mi hija si ella lo encuentra raro y dijo que no, ella tiene 12 años piensa muy bien para su edad. Yo todavía beso a mi madre en la boca, así fue como me criaron. Hermosa foto’, escribió una usuaria de Instagram.

Kiss for Daddy ❤️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Frente a los miles de comentarios, el propio David Beckham salió a contestar los ataques. ‘Beso a mis hijos en los labios. A Brooklyn no ya que tiene 18 años, así que podría encontrarlo un poco extraño, pero soy muy cariñoso con los niños’, aseguró el inglés. ‘Es cómo me criaron y es cómo con Victoria le demostramos amor y protección a nuestros niños’, agregó.

Handsome boy 💙 @brooklynbeckham Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 13 de May de 2017 a la(s) 2:02 PDT

Por su parte, Victoria Beckham también ha sido atacada por darles besos a sus hijos en la boca. A pesar de ello, ninguno de los dos padres planea dejar esta muestra de cariño, ya que consideran que no tiene nada de malo.

Early morning box with the little man... Caught me with a right jab... Fun times @cruzbeckham 🥊 Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 11:01 PDT

