Como se recuerda, David Bowie murió el 10 de enero de 2016 y muchos artistas lamentaron su muerte. El cantante dejó este mundo a los 69 años de edad dejando un extenso legado musical.

De David Bowie, cuyo nombre de pila fue David Robert Jones y nació hace 69 años en Brixton, Inglaterra, mucho se ha dicho y se dirá. Como fan en duelo me he atrevido a elaborar una lista que reúne cinco de sus canciones más conocidas, sus hits, y cinco canciones que deberías escuchar si quisieras conocer más de su obra.

David Bowie dejó de dar conciertos en vivo en 2006. No obstante, esto no significó su alejamiento de la música. Bowie, convertido en leyenda desde antes de su muerte, siguió haciendo arte hasta el final. ‘Blackstar’, su disco número 25 de su carrera, fue presentado hace tres días, en Berlín, una de sus ciudades favoritas, el mismo día en que cumplió 69 años.

Gracias por todo lo que nos has dejado, gran duque blanco.

LOS HITS DE DAVID BOWIE

1. Heroes (Heroes, 1977)Un himno. Prueba de ello: esta canción fue tocada mientras los atletas británicos ingresaban al estadio olimpico de Londres en los últimos Juegos Olímpicos.

2. Modern Love (Let’s Dance, 1983)Esta y Heroes son sus dos canciones más pegajosas, cuántas personas han bailado al son de estos dos hits de los 80’s. Una cátedra de cómo hacer pop.

3. Space Oddity (Space Oddity, 1969)Major Tom, la fascinación por el espacio, por las estrellas. Cuánto talento a los 22 años de edad.

4. Life on Mars (Hunky Dory, 1971)Una de sus baladas más conocidas. Su impacto cultural aparece hasta nuestros días. Una serie lleva su nombre, aparece en Doctor Who, y en series actuales como American Horror Story.

5. Let’s Dance (Let’s Dance, 1983)La otra canción más pegajosa de su repertorio, el nivel de producción de esta canción, la complejidad del sonido y la calidad de los artistas que participan en ella es enorme. Un éxito mundial.

LAS CINCO JOYAS POCO CONOCIDAS DE DAVID BOWIE1. Sons of the silent age (Heroes, 1977)Esta canción le sigue a “Heroes” en el disco del mismo nombre. Y es una muestra de como luego de una canción increíble, un ícono cultural, puede seguir una obra maestra del sonido. Una maravilla.

2. Cygnet Committee (Space Oddity, 1969)¿Cómo alguien puede mandarse a hacer una canción así en su primer album? ( en realidad era el segundo disco de David Bowie, pero fue el primero en una distribuidora grande). Escúchalo y verás:

3. Dead Man Walking (Earthling, 1997)Daviid Bowie haciendo música electrónica. El primer video que vi de él conscientemente. Al día siguiente tuve que comprarme el disco, luego fui hasta los 60’s . La música nunca volvió a ser lo mismo.

4. Five Years (The Rise and Fall of Ziggy Stardust, 1972)El tiempo siempre fue un tema en la música de David Bowie, Ziggy Stardust tenía 5 años para volverse leyenda.

5. Lazarus (Blackstar, 2016)Su canción de despedida. David Bowie fue un artista inspirado hasta el último suspiro. Imperdible: