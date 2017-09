Demi Lovato responde a los rumores que la vinculan sentimentalmente con conocida DJ [FOTOS]

Demi Lovato no aguantó pulgas. Y es que respondió tajantemente a los rumores que apuntan a que tendría una relación sentimental con la DJ Lauren Abedini. ¿Por fin confirmó o negó su amorío con la artista?

Hace algunas semanas, Demi Lovato fue vista de la mano de Lauren Abediji durante un paseo por Disneyland en Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque ambas siempre se han mostrado como amigas, la prensa no tardó en poner en duda la sexualidad de la cantante.

Es así que durante un concierto privado organizado por Spotify, Demi Lovato fue consultada sobre su aparente gusto por las mujeres. ‘No voy a comentar al respecto. Gracias’, contestó dejando atónitos a los paparazis de PrideSource.

‘Amo a quien amo. Siento que puedo ver a todo el mundo que es sincero acerca de lo que son como una inspiración y eso es todo’, dijo Demi Lovato ante los periodistas. Sin embargo, un reportero no aceptó esta respuesta tan imprecisa.

‘Tu sexualidad ha sido puesta en duda después de que aludiste estar abierta a ambos géneros. Te quiero dar la oportunidad de decirlo directamente si gustas’, le dijo el reportero a Demi Lovato.

Lejos de intimidarse con la pregunta, la cantante contestó: ‘Gracias por la oportunidad, pero creo que paso’.‘Creo que hoy vivimos en un mundo donde sin importar lo que hagas, estás haciendo algo mal, ya sea apropiarte de una cultura o ser insensible con ciertos grupos’, continuó Demi Lovato.

‘Vivimos en una era donde todo lo que hacemos está mal. Desafortunadamente todos buscan una razón para que sus voces sean escuchadas y a veces no siempre de una manera positiva’, criticó la estrella pop frente a los cuestionamientos sobre su sexualidad.

• @ddlovato #DemiLovato @iamkittens #LaurenAbedini • Una publicación compartida de LOVATIC (@demillovaroww) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 4:00 PDT

Finalmente aclaró que no quiere comentar del supuesto vínculo sentimental con su amiga porque no contribuye en nada a su trabajo. ‘Siento que es irrelevante para la música que hago. Me pronuncio por las cosas que creo, las que me apasionan, pero me gusta mantener mi vida personal lo más privada posible. Si alguna vez hablo sobre esto quiero que sea bajo mis propios términos’, concluyó.

