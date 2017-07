Demi Lovato: Intentan robar su casa pero sus perros delataron al ladrón [VIDEO y FOTOS]

La mansión de Demi Lovato en Hollywood casi fue saqueada por inescrupulosos ladrones, según informó TMZ. Y es que después del millonario robo de Kim Kardashian en París, las celebridades más populares son los nuevos blancos de la delincuencia.

Según información de la fuente de TMZ, un hombre completamente vestido de negro y con una gorra de béisbol escaló la reja de seguridad de la casa de Demi Lovato pasada la medianoche del martes. Al parecer, el hombre llevaba una escalera mientras pretendía subir al balcón.

Es en ese momento que los perros de Demi Lovato comenzaron a ladrar alertando de su presencia. El personal de seguridad de la mansión notó que algo raro estaba pasando por lo que fue hasta el balcón y vio al sujeto mirando por la ventana de la cantante.

Inmediatamente llamaron al 911 para reportar el asalto pero cuando los policías llegaron el ladrón ya se había escapado. Felizmente el incidente no pasó de un susto y la integridad de Demi Lovato sigue intacta. Sin embargo, la impresión que le quedó le hará aumentar las medidas de seguridad en su lujosa residencia.

Cabe indicar que Demi Lovato acaba de estrenar su última canción Sorry Not Sorry, un tema que ella considera ‘un himno para todos aquellos que han sentido mucho odio pero lo han superado’. Hace poco la cantó en una superfiesta en Los Ángeles, dejando sorprendidos a los asistentes con su interpretación.

