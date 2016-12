Demi Lovato trató de evitar a Kendall Jenner en centro comercial

Desde hace un tiempo se sabe que Demi Lovato no soporta a las integrantes de la familia Kardashian. Un incidente ocurrido esta semana en Beverly Hills parece confirmar el rumor, pues varios testigos contaron la forma en la que la cantante reaccionó al cruzarse con Kendall Jenner.

Todo ocurrió en el centro comercial Barneys de este punto de Los Ángeles. Demi Lovato estaba haciendo sus compras cuando en el mismo punto apareció Kendall Jenner. Al percatarse de su presencia, la cantante hizo todo lo posible por evitar a la modelo.

"Demi Lovato hizo de todo para evitar encontrarse con Kendall Jenner. Demi la vio en el departamento de zapatos y se dirigió a la sección de maquillaje", contó un empleado de la tienda a Us Weekly sobre el incómodo encuentro de ambas celebridades.

La cosa no quedó ahí. Demi Lovato creyó que Kendall Jenner ya no podía verla dijo: "Es tan molesto. ¡No puedes ir a ninguna parte sin ver a una Kardashian!". Pero la exchica Disney no sabía que la hermanastra de Kim estaba pasando por ese lugar justo en ese momento.

"Tal vez Kendall Jenner la escuchó, pero lo ignoró. Demi Lovato inmediatamente se dirigió hacia el último piso de la tienda", añadió el testigo de este encuentro incómodo.