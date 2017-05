Día de la Madre: J. Balvin, Carlos Vives, Olga Tañon y otros famosos recuerdan los mejores consejos de sus mamás [VIDEO y FOTOS]

En muchas partes del mundo hoy se celebra el Día de la Madre, una fecha especial para homenajear a la mujer que nos regaló la vida. Frente a ello, numerosas celebridades latinas se atrevieron a recordar a sus mamitas con los consejos que los ayudaron a crecer tanto personal como profesionalmente en una entrevista a EFE.

Eugenio Derbez, famoso por protagonizar la exitosa película How to be a Latin Lover, evocó las palabras de su madre quien le recomendó no dejarse cegar por la fama. ‘La fama es algo que te seduce, el ego te come. Si vas a estar ahí es porque vas a ser el mejor y vas a estudiar y te vas a preparar’, le aseguró la también actriz Silvia Derbez.

Por su parte, la bella Salma Hayek también se refirió a su progenitora y dijo que entre los muchos consejos que le dio, el que más recordaba era ‘que todo era posible en el mundo’. Un caso parecido fue el del actor y cantante David Zepeda, protagonista de la telenovela La doble vida de Estima Carrillo. El artista contó que su madre siempre le dio el ejemplo de ‘no dejarse vencer por las adversidades’.

Oh how I wish my Mom was here now rubbing my feet! Como desearía que mi Mamá me estuviera haciendo masajito ahora! #USAHola #HolaMom Photo: @johnrussophoto Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 4 de May de 2017 a la(s) 2:21 PDT

El regaetonero J.Balvin también se atrevió a hablar sobre su mamá, quien le inculcó que el mejor regalo que se le puede dar a un ser querido es uno mismo, por lo que hoy le regalará tiempo de calidad. Asimismo, Olga Tañón, quien perdió a su madre en marzo, aseguró que su mejor legado fue su optimismo y alegría.

Feliz día de las madres !! Especialmente a la mía porque sé que no es fácil el hijo que le tocó 🙏 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 14 de May de 2017 a la(s) 7:20 PDT

Elizabeth Rodríguez, actriz puertorriqueña que protagonizó la película Logan, dijo que el rol de madre lo ejerció su abuela paterna quien le recomendó saber elegir a sus amigos. ‘Siempre me decía que no me confiara tanto en la gente. Me costó aprenderlo, pero tenía mucha razón’, dijo la intérprete.

@mary.65 @glorytanon @olgatanonofficial #juniortañon #mothersday #lagranfiesta #like4like 😌😪🙂😇#carmenortiztañon #josetañonrodriguez Una publicación compartida de Olga Tañon (@olgatanonofficial) el 14 de May de 2017 a la(s) 8:06 PDT

El también actor Mauricio Islas, protagonista de la telenovela El Capo, contó que su madre siempre lo motivó, mientras que Carlos Vives aseguró que fue su progenitora quien le enseñó a obrar con solidaridad. ‘Mi mamá me enseñó a hacer el bien sin mirar a quién’, dijo el cantante.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.