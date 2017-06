Diosa Canales muestra sus golpes y dice que Osmariel Villalobos la atacó [VIDEO y FOTOS]

Diosa Canales acaparó las primeras planas de los diarios de espectáculos en Venezuela luego de protagonizar una brutal pelea con la conductora Osmariel Villalobos. Al momento ambas han presentado sus respectivas denuncias con diferentes versiones de los hechos.

Todo empezó cuando las celebridades venezolanas se encontraron en el baño del gimnasio en el que entrenan. Según Osmariel Villalobos, Diosa Canales la amenazó con la frase ‘te voy a destruir’ y luego la atacó sin piedad.

La conductora de televisión colgó en sus redes sociales una fotografía que muestra cómo le quedó el rostro después de la golpiza. Evidentemente, Diosa Canales se ensañó con ella dejándola casi desfigurada.

Pero Diosa Canales lejos de quedarse callada salió a defenderse de las acusaciones de Osmariel Villalobos. Es así que mediante un video publicado en su cuenta de Facebook mostró sus lesiones y explicó que la conductora fue quien la atacó primero.

‘Tengo una lesión en el cuello, unos hematomas. Tengo que ir a tomarme unas placas y unas resonancias también. Tengo golpes en las rodillas, en los codos, tengo rasguños en los brazos y en el pecho’, afirmó Diosa Canales al mismo tiempo que mostró los moretones que supuestamente le dejaron los golpes de Osmariel Villalobos.

‘Es difícil hacerle creer a un país entero cuando se ensañan conmigo cuando se trata de violencia’, dijo Diosa Canales a sus seguidores de Facebook. ‘Es necesario que sepan que no fue así, fue al contrario. Yo me defendí de su ataque porque evidentemente le estaba diciendo sus verdades’, aclaró la ex vedette.

Cabe indicar que las lesiones de Osmariel Villalobos son mucho más notorias que las de Diosa Canales. Mientras la conductora tiene enormes arañones cerca de los ojos y en el pecho, la modelo solo luce unos pequeños moretones.

