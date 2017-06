Diosa Canales: Osmariel Villalobos se ve obligada a usar collarín tras golpiza que le propinó vedette [VIDEO]

Las secuelas de la pelea entre la vedette Diosa Canales y la ex Miss Venezuela Osmariel Villalobos continúan. La modelo publicó un video donde usa un collarín y sus piernas se ven heridas, tras los golpes que le propinó su compatriota.

"Siempre he tenido la certeza del AMOR, CARIÑO Y BUENOS DESEOS de MI GENTE, pero HOY mas que NUNCA los he sentido a todos. Estoy rodeada de gente maravillosa que me AMA, PROTEGE Y CUIDA. Por eso INFINITAS GRACIAS DIOS por regalarme LOS MEJORES padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo, seguidores y al AMOR de mi vida. FELIZ DÍA DEL PADRE", se lee en la descripción del video que publicó Osmariel Villalobos. La publicación tiene más de 765.298 reproducciones.

La mayoría de comentarios en la publicación reflejan el apoyo que le dan los venezolanos a Osmariel Villalobos y resaltan la actitud violenta de Diosa Canales. "Esa Diosa Canales es una malandra, virola y envidiosa", se lee en el Instagram de la ex Miss Venezuela.

Siempre he tenido la certeza del AMOR, CARIÑO Y BUENOS DESEOS de MI GENTE, pero HOY mas que NUNCA los he sentido a todos. Estoy rodeada de gente maravillosa que me AMA, PROTEGE Y CUIDA 😍 Por eso INFINITAS GRACIAS DIOS por regalarme LOS MEJORES padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo, seguidores y al AMOR de mi vida 😍 FELIZ DÍA DEL PADRE 😍 Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 4:45 PDT

Los seguidores de Osmariel Villalobos también se muestran preocupados por como luce la ex miss Venzuela en la grabación. A pesar de que Diosa Canales dijo que fue la periodista quien empezó la agresión, Osmariel se mantiene firme en sus acusaciones contra su compatriota.

Osmariel Villalobos denunció que la noche del pasado 16 de junio tuvo un altercado con Diosa Canales en el baño de un gimnasio en el que ambas se ejercitan. Según Villalobos, Diosa Canales la amenazó diciéndole ‘te voy a destruir’, aunque ella intentó ignorarla. Es en ese momento de indiferencia que arremetió contra ella hasta hacerla caer al suelo.Parece que esta vez no es otro plan de Diosa Canales para aumentar su fama en México.





La ex Miss Venezuela deberá guardar reposo durante dos semanas para recuperarse de la agresión. Sufrió lesiones en la columna, tres mordiscos, un pulgar dislocado y arañazos en la cara y cuello. Al momento sus abogados están trabajando en una demanda contra Diosa Canales.