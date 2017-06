Diosa canales le pide perdón a Osmariel Villalobos y aclara qué fue lo que pasó realmente [VIDEOS y FOTOS]

La bomba sexy venezolana Diosa Canales al fin bajó la guardia y le pidió disculpas a la conductora Osmariel Villalobos. Asimismo explicó el supuesto motivo por el que ambas se habrían agarrado a golpes, en una entrevista para el programa ‘Sábado en la Noche’.

Diosa Canales afirmó que el viernes 16 ambas se encontraron a solas en el gimnasio al que asisten. Es allí que la vedette le recriminó que la intentaron humillar en el programa que Villalobos conduce, Portada’s.

‘Yo le dije: ¿Estás clara que yo voy a ir a Globovisión y voy a contar todo lo que me intentaron hacer en Portadas’s?’, contó Diosa Canales en el programa sabatino. Según la también cantante, fue en ese momento que Villalobos se le vino encima.

‘Eso a ella la sacó de control, se me vino encima. ¡Una mujer tan grande!... y yo tengo que defenderme’, dijo Diosa Canales. ‘Ella me vio chiquita y me dijo; aquí la malogro, yo respondí como se defendería cualquier mujer’, agregó.

En ese sentido, Diosa Canales exhortó a Osmariel Villalobos a ser más honesta y admitir públicamente que ella fue quien empezó la pelea. ‘Yo era una persona que peleaba con todo el mundo, pero en esta ocasión hay que ser justo y ella tiene que dar la cara’.

‘No puedes tapar el sol con un dedo. Ten los ovarios de decir: ‘Yo la ataqué’. Si fuera al revés, y fuera yo la que estuviera en el hospital, seguro salen a burlarse de mi’, afirmó Diosa Canales para sorpresa de sus seguidores.

Finalmente reconoció su fama de agresora, aunque aseguró que ya no es la misma persona. Es así que le pidió perdón a Osmariel Villalobos ‘a pesar de que tú me atacaste’.

