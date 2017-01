Donald Trump no se queda callado y le responde a Meryl Streep por su discurso en los Globos de Oro

No se calló nada. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le respondió con todo a Meryl Streep y dijo que ella es una de las actrices más “sobrevaloradas” de Hollywood, en alusión al discurso que esta ofreció anoche en los Globos de Oro donde lo criticó duramente sin mencionar su nombre.



“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”, comentó Donald Trump en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la galardonada intérprete es una "lacaya" de Hillary Clinton, excandidata presindecial demócrata a quien derrotó en las elecciones de noviembre pasado.



Además, Donald Trump volvió a negar en su Twitter haberse burlado de un periodista con discapacidad del The New York Times durante la campaña electoral y acusó nuevamente a los medios “deshonestos” de sostener todo lo contrario a fin de desacreditarlo ad portas de su asunción como presidente de Estados Unidos.



Sobre este tema, en una breve entrevista telefónica con el citado medio, Donald Trump reiteró que no se estaba “burlando de nadie”, sino “cuestionando a un reportero que se había puesto nervioso porque había cambiado su historia” en alusión a un artículo que este escribió hace 16 años.



“La gente sigue diciendo que pretendía burlarme de la discapacidad del periodista, como si Meryl Streep y otros pudieran leer mi mente, y yo no hice nada semejante", se defendió Donald Trump, quien aseguró no estar sorprendido de los ataques de la actriz al recordar que es una “amante de Hillary (Clinton)”.

