Drake & Josh: Los ‘hermanastros’ se amistan y comparten emotivo reencuentro con sus fans [VIDEO y FOTOS]

Las verdaderas amistades siempre perduran a pesar de los problemas y malentendidos. Así lo demostraron los protagonistas de la recordada serie de Nickelodeon Drake y Josh, en un reencuentro de película.

Drake Bell y Josh Peck, quienes encarnaron a dos hermanastros en Drake y Josh, sorprendieron a sus seguidores de Instagram con una imagen para recordar. Ambos se dieron un conmovedor abrazo que emocionó a más de uno.

La imagen fue posteada por Drake Bell quien agregó el texto ‘Hug me…’ (Abrázame). Al momento, la publicación tiene más de 400 mil Me Gusta y cientos de comentarios de fans que no podían más con la alegría de ver a sus personajes favoritos de la infancia reunidos nuevamente.

Drake y Josh se vieron las caras en la última ceremonia de los MTV Video Music Awards. Allí aprovecharon para compartir con sus seguidores un caluroso abrazo además de hacer una transmisión en vivo donde se les ve disfrutando de la gala.

Hug me... Una publicación compartida de Drake Bell (@drakebell) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 5:10 PDT

‘¿Esto es real?’, ‘¡Estoy llorando y gritando!, ‘Ver esto me hace muy feliz’, ‘Recuperé mi infancia’, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de la dupla Drake y Josh. Y es que todos los que reímos con los populares hermanos quedamos devastados hace algunos meses por una supuesta pelea entre los dos.

reuniteddddd 💔#VMAS #MTV #drakeandjosh Una publicación compartida de Valeria Salazar (@valeeriasalazar) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 6:00 PDT

En junio pasado, Josh Peck se casó con Paige O’Brien, una directora de fotografía y editora de 26 años. En una boda íntima y de ensueño ambos se dieron el sí rodeados de familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, alguien muy importante no estuvo presente. Y no es que faltó al matrimonio de su mejor amigo sino que no fue invitado. Sí, estamos hablando de Drake Bell, quien al momento de enterarse que Josh Peck se había casado no pudo más con el resentimiento y publicó una serie de decepcionados tuits.

‘Cuando no te invitan a la boda el mensaje es claro’ y ‘Las verdaderas intenciones han salido hoy. El mensaje es fuerte y claro, los lazos están oficialmente rotos. Te extrañaré hermano’ fueron los post de Twitter del entristecido Drake Bell.

Reencuentro de la dupla Drake y Josh. Video: Instagram

