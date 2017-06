Drake & Josh: Josh Peck reveló su razón para no invitar a Drake Bell a su matrimonio [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de la serie de Nickelodeon Drake & Josh se mostraron muy desilusionados hace unos días tras enterarse que ambos actores tuvieron un incidente que terminó con su amistad. Y es que Drake Bell no perdonó que Josh Peck lo haya obviado en las invitaciones a su boda.

Con un tuit que luego borró, Drake Bell se mostró muy resentido por el desplante de su ex compañero de serie. ‘Las verdaderas intenciones han salido hoy. El mensaje es fuerte y claro, los lazos oficialmente están rotos. Te extrañaré hermano’, escribió el músico en su cuenta de Twitter.

Y aunque en ese momento Josh Peck no se pronunció, ahora unas fuentes cercanas a él informaron sus verdaderas razones para no invitar a su ex amigo a su matrimonio. Según Us Weekly, la relación entre los ‘hermanos’ no era tan especial como se pensaba.

Foreva eva, foreva eva? - Andre 3000 Una publicación compartida de Josh Peck (@shuapeck) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 12:04 PDT

‘En la boda de este fin de semana algunos invitados le estaban preguntando a Josh Peck dónde estaba Drake. Josh le dijo a todos que él y Drake no habían hablado en tres años’, afirmó la fuente.

Asimismo dijo que solo se tuitean un par de veces al año pero que en realidad, nunca han hablado. ‘Cuando Drake no fue invitado a la boda de Josh, empezó a tuitear todos esos memes dramáticos. Josh estaba realmente herido. Ya no están cerca y Josh tuvo una boda muy pequeña, una de esas bodas secretas de celebridad’, reveló la fuente a US Weekly.

Una vez que la noticia se volvió viral en las redes sociales, cientos de internautas comenzaron a crear divertidos memes sobre el rompimiento de la dupla televisiva. Diviértete con los más hilarantes memes de la separación de Drake y Josh en nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.