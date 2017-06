Dulce María asada porque quieren lucrar con su canción [VIDEO y FOTOS]

Dulce María aprovechó el encuentro que tuvo con sus fans en la Ciudad de México para expresar su incomodidad debido a que hace unos días se dio a conocer en algunas plataformas digitales una canción compuesta por ella llamada “Llévame”, y al parecer intentan lucrar con el tema.



“Era una canción alterna para el adiós (de RBD) que no quedó en el disco, entonces yo la regalé a los fans en las redes hace mucho tiempo, hace como 8 años, y de repente me entero que está ahí como si fuera de RBD y con una portada alterna”, contó la cantante .

“Entonces no es legal ni es de RBD, era obviamente sí para el adiós pero no era para (el reencuentro). Está ahí algo extraño”, subrayó la cantante.



La ex RBD descarta proceder legamente contra los autores intelectuales de esta filtración pues afirma no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones. “Está muy complicado, están haciendo eso con todos los discos de Rebelde”.



La también actriz sigue concentrada en su carrera como solista por lo cual descartó tener planes de boda con su actual pareja, Paco Álvarez.