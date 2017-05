Ed Sheeran ama el pisco peruano: Así defendió a nuestro Perú en Chile [VIDEO]

El cantante británico Ed Sheeran se encuentra de gira en Latinoamérica. Luego de su visita por el Perú, llegó a su concierto en Chile, en donde concedió una entrevista con una polémica opinión sobre el pisco. ¿Es peruano o chileno?



En una entrevista que le hizo la emisora "Los 40 Chile", Ed Sheeran habla sobre sus hábitos con la cerveza, el vino y el pisco. El periodista le pregunta qué es lo que más le gusta de Chile. "Creo que es un cliché, pero creo que me gusta más el vino", responde el pelirrojo. Luego de mencionar que toma poca cerveza, le cuentan que también hay pisco sour chileno, un dato que parece confundirlo.



Ed Sheeran, antes de entrar en terreno peligroso, pregunta, "¿pero qué es eso, es un trago peruano o chileno?". La respuesta del periodista es "es completamente chileno". Es ahí cuando Ed Sheeran demostró su amor por el Perú.



Ed Sheeran: ¿El pisco no es peruano?

"Porque tengo un amigo peruano que estaría en desacuerdo contigo. ¿El pisco sour es menor acá? ¿Es diferente? Entonces creo que prefiero el pisco sour peruano", respondió algo nervioso Ed Sheeran. Para no meterse en problemas, resaltó el vino de Chile. "Pero el vino de ustedes es mejor que el peruano. No me importaría que su pisco (el chileno) no sea tan bueno como el de ellos porque su vino (el chileno) es mejor".



Sin duda, el carisma de Ed Sheeran no se apaga en ningún momento a pesar de estar tocando un tema delicado tanto para peruanos como chilenos. Intenta quedar bien con ambos países, "a nadie le agrada tomar solo pisco", agregó el cantante.



