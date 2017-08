Eduardo Yañez: Su hijo lo acusó de escupirle en la cara y gritarle ‘maricón’ [VIDEO y FOTOS]

El hijo de Eduardo Yánez está muy molesto con su padre. Y es que desde hace unos meses, el joven de 28 años se ha dedicado a acusar a su famoso papá de maltratador de mujeres, drogadicto y racista.

Es más, también amenazó con escribir un libro sobre la verdad de Eduardo Yánez, donde supuestamente contaría cómo sus ex mujeres escapaban del actor por su temperamento violento. ¿Cuánto de verdad hay en esta historia?

Si bien es cierto no estamos seguros de la autenticidad de las acusaciones del hijo de Eduardo Yáñez, lo cierto es que el joven se encuentra en una situación económica muy complicada. Es así que no sería extraño que quiera generar algo de publicidad para hacer dinero a expensas de su padre.

‘Se volvió agresivo y me llegó a escupir en la cara. Me dijo pend$%&, maricón¡y a mi esposa put$. Casi lo golpeo y por eso me fui de la casa’, aseguró según TVNotas.

Asimismo el mencionado portal de noticias dio cuenta que Eduardo Yáñez Jr está trabajando actualmente como chofer de Uber. En uno de sus recorridos, el joven sufrió de un accidente que además de dejarlo seriamente lesionado, también le quitó su única fuente de ingresos.

Es así que organizó una colecta en redes sociales para juntar un total de 8000 dólares para reparar su auto. Sin embargo lejos de que sus fans lo apoyen, le dieron la espalda completamente. Al momento, solo ha podido recaudar 25 dólares.

