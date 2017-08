Eduardo Yáñez: Su hijo está arrepentido de llamarlo 'racista' y 'golpeador de mujeres' [VIDEO]

Eduardo Yáñez García, hijo del primer actor de telenovelas Eduardo Yáñez, se mostró arrepentido de los insultos que propaló sobre su padre a quien llamó 'golpeador de mujeres', 'racista' y 'drogadicto'. El joven sostuvo que lo hizo porque se sintió frustrado de no recibir ninguna ayuda del artista luego que sufriera un accidente de tránsito.



El hijo de Eduardo Yáñez manifestó que en el accidente destruyó su automóvil, el cual usa porque se dedica a ser chofer de alquiler. Después de este percance está imposibilitado para trabajar en forma y pide ayuda a través de las redes sociales para que lo apoyen con algunos dólares.

"Yo quiero a mi papá y creo que por enojo no debí haber abierto la boca. Yo sé que fue un error en el pasado… ¿qué le voy a hacer?", dijo Eduardo Yáñez Jr. en el programa 'El Gordo y la Flaca'.



"No quiero nada malo para mi padre. Ese fue un problema que tuvimos entre nosotros y obviamente la ropa sucia se lava en la casa. Ahora lo que realmente me preocupa es mi hijo, esposa y salir de este problema porque a mí nadie me está pagando la renta. Tengo que salir a trabajar y ganar la vida como cualquier persona", agregó el hijo del protagonista de telenovelas como 'Corazón Salvaje'.