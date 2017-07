Eduardo Yáñez le responde a su hijo luego de que lo amenazara con contar ‘su verdad’ [VIDEO y FOTOS]

La complicada situación entre el actor mexicano Eduardo Yánez y su hijo va de mal en peor. Y es que Eduardo Yánez Jr. calificó a su padre como racista, drogadicto y abusador de mujeres además de prometer contar toda su ‘verdad’ en un canal de televisión y escribir un libro sobre el artista.

Tras estas polémicas declaraciones, Eduardo Yánez dijo que no hablaría mal de su hijo. ‘Yo sé que para ustedes les parece algo muy cabrón, a mí me parece más, pero no voy a hablar mal de mi hijo, sería como hablar mal de mí mismo’, aseguró el actor a varios medios que lo captaron a su llegada al aeropuerto.

Sin embargo, y como era de esperar, Eduardo Yánez reconoció que le duele la actitud de su hijo. ‘Es obvio que duele, a cualquiera le dolería, siempre me ha parecido ridículo, de poco hombre, el que lo hace, el que habla mal de su propia familia es un estúpido, es un poco hombre y siempre he criticado eso’, aseguró el artista mexicano.

El siempre atractivo #EduardoYañez confirma que ya se encuentra preparando una serie al lado de #AfricaZavala, proyecto que también producirá. Una publicación compartida de Televisa Espectáculos (@televisa_espectaculos) el 3 de Oct de 2016 a la(s) 8:29 PDT

Por otro lado, al respecto de la amenaza de Yánez García sobre contar su versión de la relación con su papá en un libro, el actor dijo que a su hijo le falta mucho por aprender. ‘Primero que aprenda a escribir, que aprenda a hablar, entonces que haga un libro’, afirmó.

😱😱😱😱😱 Impresionantes acusaciones del hijo de #EduardoYañez a su padre. Una publicación compartida de El Puma(Farándula suave) (@farandula_suave) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Al margen de todo, Eduardo Yáñez asegura que siempre estará ahí para su hijo en el caso de que quiera buscarlo para aclarar las cosas. ‘Él cuenta conmigo, ojalá nunca se vea en un problema muy cabrón, pero él sí cuenta conmigo y siempre lo va a hacer cuando tenga la humildad que debe tener y venga a hablar con su papá como debe ser, no de esta manera’, finalizó el actor.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.