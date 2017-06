Eduardo Yáñez decidió salir al frente y responder a las afirmaciones que diera su hijo a través de su cuenta en Twitter donde lo llama drogadicto, maltratador de mujeres, racista y mal padre. El galán de telenovelas se sinceró en el programa 'El Gordo y la Flaca' y sostuvo que a pesar de todo lo que ha dicho su único hijo, él siempre será su padre.



"Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie”, dijo Eduardo Yáñez en entrevista para “El Gordo y La Flaca".



Impresionantes acusaciones del hijo de #EduardoYañez a su padre, esta tarde 4pm/3c por @univision Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 10:31 PDT

Recordemos que Eduardo Yáñez junior despotricó contra el protagonista de la telenovela 'Destilando Amor' con tuits en el que lo califica de mal padre y que en la ficción él es como un héroe, pero en la vida real es todo lo contrario.



“Curioso cómo en telenovelas mi papá juega siempre el héroe, pero en la vida real es completamente el opuesto, drogadicto, racista, abusa de las mujeres”. escribió el hijo de Eduardo Yáñez.

Eduardo Yáñez sostuvo en el programa de 'El Gordo y la Flaca' que su hijo debería mirar "como me desarrollé yo en la vida y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice, lo que no le sirve que no lo utilice”, agregó.



El histrión de 56 años reveló que por ahora es complicado mantener una relación cordial con su primogénito. “Es difícil, ya ahorita mi hijo tiene 28 años de edad, darle un consejo o inmiscuirme en su vida es muy difícil porque él ya piensa como yo pensaba a esa edad, y ya no quieres que te digan nada”, detalló Eduardo Yáñez.



SIEMPRE SERÁ SU PADRE



De otro lado, Eduardo Yáñez agregó que su hijo siempre tendrá en él a un padre. "...Siempre me va a tener en cualquier circunstancia, eso es todo lo que quiero que sepa”.



Por otra parte, Eduardo Yáñez confirmó que se está preparando para regresar a las telenovelas en México, y a pesar de no hablar de su relación con la actriz África Zavala, descarta volver a tener un hijo. “No podemos estar teniendo hijos nada más porque el amor nos llena”.