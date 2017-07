Emilia Clarke celebra 10 millones de seguidores en Instagram con Chewbacca [VIDEO]

¡Juego de wookies! Emilia Clarke, famosa actriz que encarna a Daenerys en Game of Thrones, publicó un divertido video donde la aparece Chewbacca, personaje icónico de Star Wars, gritando de la emoción en Instagram.



"In a Instagram far far away....... 💫", escribió Emilia Clarke en su cuenta de Instagram y la reacción de sus seguidores de no se hizo esperar. "Eres la mejor", "La reina de Star Wars", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram de Emilia Clarke.



Emilia Clarke siempre sube divertidas imágenes a su cuenta de Instagram donde muestra toda la jocosidad y ocurrencias de su persona. Emilia Clarke es conocida por su rol en la famosa serie Game of Thrones de HBO.



El bella, simpática y muy amable con sus fanáticos de Instagram. También se confirmó que Emilia Clarke tendrá una papel en la película Spin-off de Han Solo, mítico personaje de Star Wars que encontró la muerte en el Star Wars: The Force Awaken.



