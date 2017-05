Ernesto Laguardia, el recordado 'Pancho' de Quinceañera, dejó Televisa para irse a Tv Azteca [VIDEOS]

Ernesto Laguardia, una de los íconos de Televisa, firmó ayer un nuevo contrato de exclusividad pero con TV Azteca, la competencia de la que fuera su casa televisora por más de 30 años y donde se dio a conocer como actor al interpretar al querio 'Pancho' de la telenovela 'Quinceañera'.



Ernesto Laguardia, hace unas semanas, fue uno de los artistas que integró la llamada 'lista negra' de Televisa, donde la empresa dejaba libres a numerosos actores a los que ya no les podían pagar el altísimo sueldo que ganaban solo por la exclusividad.

La firma del contrato con TV Azteca se dio junto a otras estrellas de la televisión y de las telenovelas como Sara Maldonado. Ernesto Laguardia manifestó sentirse feliz por esta nueva oportunidad y agradeció el recibimiento que le dieron.



"Me siento feliz de estar aquí, me han recibido con los brazos abiertos, me siento como en casa y agradezco la oportunidad. Estoy muy contento, sobre todo con la historia y mi personaje que interpretaré", señaló Ernesto Laguardia, quien adelantó de qué se tratará la nueva telenovela 'Las Malcriadas'.



Ernesto Laguardia, agregó que en la nueva telenovela de TV Azteca participarán Rebbeca Jones y Sara Maldonado. "Es una teleserie que al público le va a gustar mucho, tiene la escencia las clases sociales de nuestro país y mucha gente se va a identificar".

Ernesto Laguardia fue actor de varias producciones de Televisa como 'Quinceañera', 'Fuego en la Sangre', 'Corona de lágrimas', 'Amores con trampa', entre otras. También ha sido conductor del programa 'Hoy'.