¿Esperanza Gómez deja el porno? La actriz se convierte en youtuber para responder todas tus dudas sobre el sexo [VIDEO]

Esperanza Gómez sorprendió a todos al revelar que se alejará de la industria pornográfica para dedicarse a otro tipo de actividades y aunque muchos lamentaron esa decisión, muy pronto volvieron a sonreír luego que la actriz porno confesara que lanzaba su canal de YouTube.



En esta experiencia como youtuber, Esperanza Gómez aseguró que responderá todas las preguntas de mujeres anónimas, quienes, según la actriz porno, son las que más consultas tienen acerca del sexo y ella quiere convertirse en su 'mejor amiga virtual'.



“Conmigo ellas se sienten liberadas de expresarse porque me ven teniendo sexo y ven qué palabras utilizo y lo grosera que a veces soy, que en ocasiones rayo la vulgaridad”, dice Esperanza Gómez.

No olviden que la cita es hoy a las 7 por chaturbate.com/esperanzagomez y camsoda.com/esperanzagomez les mando muchos besitos...😘💋😘 Una publicación compartida de Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 13 de May de 2017 a la(s) 11:45 PDT

En YouTube, Esperanza Gómez hablará de todo acerca de las relaciones sexuales y romperá con los tabúes sobre este interesante tema, pues muchas mujeres se sienten cohibidas y no dicen lo que realmente quieren en la cama por temor al qué dirán.



"En Latinoamérica a las mujeres nos educan con mucho miedo y cuidado de expresar nuestra sexualidad, nos dicen que el sexo tiene que ser con amor siempre, cuando estás enamorada, con tu pareja estable, pero si los hombres pueden tener sexo por placer con cualquier mujer ¿por qué nosotras no? no necesariamente uno tiene que hacer el amor enamorado", agregó Esperanza Gómez.

El programa en YouTube de Esperanza Gómez lleva el nombre de 'Esperanza a fondo', donde además de dar consejos o tips sexuales, habla sobre temas de cómo llegar al orgasmo o la primera vez.



Esperanza Gómez ya publicó tres videos en su canal de YouTube que han recibido decenas de comentarios y miles de reproducciones.