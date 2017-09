Esperanza Gómez y las fotografías por las que Instagram estaría a punto de censurarla por ser ¡demasiado sexy!

La actriz porno Esperanza Gómez estaría a punto de ser censurada en Instagram. La colombiana, pese a las advertencias, ha decidido desafiar a la red social y ha colmado su perfil con sensuales fotos en donde deja poco a la imaginación.



En los últimos días Esperanza Gómez publicó una fotografía en la que solo tapó sus pechos e invitó a sus seguidores a buscarla en otras plataformas donde no hay censura.

Les mando muchos besitos mis lindos, espero que esté fin de semana se suscriban a fancentro.com/esperanzagomez para verme sin censura y haciendo lo que más me gusta...😘😘😈 Una publicación compartida por Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 5:14 PDT

Esta no es la prrimera vez que Instagram bloquea o advierte a Esperanza Gómez sobre sus fotografías explícitas o demasiado sensuales, por lo que la plataforma le habría indicado que podría perder su cuenta si sigue infringiendo las normas de la red social.



Esto, sin embargo, no detiene a Esperanza Gómez, quien no duda en publicar más fotografías e invitando a sus más de dos millones de seguidores a visitar su contenido sin censura en su página web.

Descansen mucho en esta noche de domingo, les mando muchos besitos y no olviden ingresar a ver mi contenido explicito y sin censura en fancentro.com/esperanzagomez 😘😘 Una publicación compartida por Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 8:35 PDT

Feliz día para todos ustedes, les mando muchos besitos y ojalá visiten mi perfil de fancentro.com/esperanzagomez 😘😘 para que vean mi contenido explicito y sin censura. Una publicación compartida por Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:58 PDT

Esperanza Gómez, por otro lado, también ha publicado una imagen en la que invita a sus seguidores a comprar dildos y juguetes sexuales para llevar el sexo a otro nivel.

Encuentra el regalo perfecto en @bluhnoir para Amor & Amistad, Intimate lifestyle brand. Una marca que tiene como proposito cumplir todos tus deseos🌹 #bluhnoir #sex #amoryamistad #love @bluhnoir www.bluhnoir.com Una publicación compartida por Esperanza Gomez (@esperanzagomez) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 5:38 PDT