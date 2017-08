Fernando Colunga: ¿Por qué todos hablan de la sexualidad del galán de telenovelas? [VIDEO y FOTOS]

Fernando Colunga está en el ojo de la tormenta tras quedar fuera de Televisa, canal que le quitó la exclusividad y lo sacó de sus filas de actores privilegiados tras 30 años de protagonizar las más exitosas telenovelas como 'La Usurpadora', 'Amor Real', 'Porque el amor manda', entre otras más.



Sin embargo, a pesar de manejar con mucha disciplina su carrera profesional, al punto de ser el más perfeccionista de todos los actores al momento de grabar una telenovela, Fernando Colunga ha mantenido en secreto su vida privada, ya que hace años no se le conoce pareja formal y nunca ha hecho público algún romance.



Es por ello que varios medios de comunicación de farándula mexicana han especulado sobre la orientación sexual de Fernando Colunga y son varias las historias que se han contado respecto a este aspecto de su vida privada.

#colungateam #fercolunga #blancasoto @blanksoto Una publicación compartida de Fernando Colunga (@fercolunga_fans) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 5:40 PDT

GALAN ENAMORADIZO



Desde que se hizo famoso protagonizando telenovelas, Fernando Colunga ha tenido muchos amores. Entre los más sonados fue el que mantuvo con Thalía, romance que nació mientras grababan la telenovela 'María la del Barrio'. Sin embargo, el amor solo duró unos meses.



También se especuló que mantuvo un corto amorío con Adela Noriega cuando grababan la telenovela 'Amor Real'. Además se ha especulado que también estuvo con Aracely Arámbula, pero Fernando Colunga salió a desmentirlo tajantemente.



"No hay ninguna relación, porque además yo sería el último

que buscaría una relación para ganarme un trabajo o para

hacerme publicidad. No empecé a trabajar ayer, digo, tengo

diecitantos años de carrera, no necesito esa clase de

publicidad. Yo estoy más preocupado por tener contento al

público, que por andarme exhibiendo en algún lado", dijo Fernando Colunga en aquella oportunidad.

En los últimos tres años, Fernando Colunga ha estado muy ligado a Blanca Soto, la actriz con la que compartió roles en la telenovela 'Porque el amor manda' y cuyo amor habría nacido en medio de las grabaciones.

¿HOMOSEXUAL?



Por otro lado, algunos medios de farándula mexicana han afirmado que Fernando Colunga mantiene su romance con Blanca Soto solo de pantalla y que actualmente a ambos actores solo les uniría un contrato para evitar los rumores acerca de la verdadera opción sexual del galán de telenovelas.



Incluso, indican que Fernando Colunga se instaló en Miami, no solo para poder trabajar en otras áreas de su carrera y así tener más chances de llegar a Hollywood, sino que en esta ciudad viviría con otro hombre, quien sería su verdadera pareja desde hace muchos años.



Fernando Colunga no ha salido nunca a desmentir ni afirmar a ningún medio de comunicación, mucho menos cuando se trata de su vida privada y ha dejado que todo el mundo hable.



Hace unos días, incluso volvió a indicar que él nunca habla ni hablará de su vida privada porque no es algo que le suma a su carrera profesional.



"¿Por qué no desmiento estos rumores? Primero, porque uno tiene que tener contento a su público. En la vida de uno, tener contentos a la gente que nos quiere y nos amas. A esa gente es a la que tu le tienes que cumplir. Obviamente tengo defectos, pero si por ahí quieren encontrarme algo chueco, pues no me lo van a encontrar", sostuvo Fernando Colunga en una entrevista del 2016.