Gabriel Soto: Julian Gil explica por qué dejó entrever que el actor sería el verdadero padre de su hijo [VIDEOS y FOTOS]

Los líos legales y personales entre Marjorie de Sousa y Julián Gil parecen no tener fin. Y es que después de su sorpresiva separación, ambas estrellas de la farándula mexicana se han visto inmersos en un polémico proceso legal por la paternidad de su hijo Matías, donde incluso se vio involucrado Gabriel Soto.

Gabriel Soto fue incluido en el documento legal de la demanda por la paternidad del hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa, el mismo que desliza que él podría ser el verdadero progenitor de Matías. En ese sentido, el actor pidió no ser vinculado en este tema, por lo que la expareja de la venezolana le contestó fuerte y claro.

‘Tengo muchísimas ganas de hablar con él, claro que sí, porque pues lo respeto como amigo, como profesional, a él, a Geraldine. Tampoco es justo lo que le está pasando’, dijo Julián Gil en una entrevista para el programa Hoy.

Es así que explicó por qué el nombre de Gabriel Soto aparece en el proceso de nulidad de paternidad que interpuso hace unos días contra Marjorie de Sousa. “Es lo que han publicado los medios, tenga o no tenga que ver la persona en el caso, hay que ponerla porque es la evidencia con la cual el juez dice ‘ok, necesito proceder, necesito comprobar con la prueba de ADN’”, afirmó Julián Gil.

Asimismo Julián Gil dijo que no está apuntando contra nadie en específico. ‘No estoy señalando a nadie. Se hizo así porque es el procedimiento legal para que pueda ser aceptado’, explicó en el programa de televisión.

Por su parte, Gabriel Soto volvió a aclarar que no tuvo ni tiene ningún vínculo sentimental con Marjorie de Sousa. ‘Yo no tengo absolutamente nada que ver, no tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa jamás. Yo no soy el papá de ese hijo, yo lo sé perfectamente bien, Julián Gil lo sabe perfectamente bien, Marjorie lo sabe perfectamente bien’, declaró.

‘Me usaron para un recurso legal y está muy delicado porque no soy yo. Está mi familia de por medio, tengo dos hijas, entonces yo les pido que ya no me involucren en sus pleitos legales porque yo no tengo nada que ver’, agregó Gabriel Soto.

Finalmente Gabriel Soto confesó que se ha venido mensajeando con Julián Gil pero que no ha tenido la oportunidad de aclarar el asunto con él en persona. ‘(Julián) lo está haciendo como un recurso legal para acelerar toda esta cuestión de sacar el ADN de su hijo y entonces ahí poder a lo mejor pelear la pensión que le está dando a Marjorie de Sousa’.

