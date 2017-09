Gabriela Spanic: Gemela de ‘La Usurpadora’ denuncia que su esposo quiere internarla en un manicomio [VIDEO y FOTOS]

Daniela Spanic, la hermana gemela de la famosa Gabriela Spanic, está pasando por un terrible calvario. Y es que denunció a su esposo, el empresario Ademar Nahum, de haberle robado y humillado, además de amenazarla constantemente.

La también actriz reveló lo difícil que ha sido su vida desde que se casó con Ademar Nahum en el 2007. Precisamente fue en ese año que la hermana de Gabriela Spanic sobrevivió a un derrame cerebral que alertó a sus más fieles seguidores.

‘Me dijo que tiene mucho dinero e influencias para hundirme a mí y a mi familia. Tengo mucho miedo, por eso no me he ido’, reveló Daniela Spanic a la prensa mexicana cansada del maltrato que recibe día a día por parte de su esposo.

Pero por si todo esto fuera poco, la gemela de Gabriela Spanic denunció que Ademar Nahum le robó, humilló y hasta confesó sus intenciones de internarla a la fuerza en un manicomio. ¿Se atreverá a tanto?

Cabe indicar que hace algunos años, la mamá de las gemelas Daniela y Gabriela Spanic afirmó que Ademar Nahum fue el responsable de que su hija esté separada de la familia. Es así que al parecer los problemas vienen desde mucho antes.

‘Yo sí acepto que mi hija Dany es manipulada por su esposo. Ha tratado de separar a la familia, de separar a las hermanas. Él quiere hacer una película, yo lo sé y le voy a sugerir el nombre de la película, que le ponga: Mercader de vida y que el protagonista sea él’, dijo en ese entonces la madre de Gabriela Spanic.

Frente a estas acusaciones, el empresario y esposo de Daniela Spanic se defendió. ‘La señora dijo que Dany estaba secuestrada. La misma Daby la desmintió. También dijeron que la tenía incomunicada y mi esposa volvió a decir que eso no era cierto, porque lo único que le doy a Dany es amor’, afirmó.

Solo queda aguardar por la respuesta de Ademar Nahum a las recientes acusaciones de Daniela Spanic. Y es que ahora la ex modelo confirma lo dicho por su propia madre hace algunos años.

