Gabriela Spanic y su polémica denuncia: ‘Me han amenazado con matar a mi hijo’ [VIDEO y FOTOS]

Gabriela Spanic, popular por interpretar un doble papel protagónico en la telenovela de 1998 La Usurpadora, denunció públicamente que vienen realizando una campaña de desprestigio en su contra desde hace unos años. Y es que los ataques contra ella han sido indiscriminados y hasta han afectado a su círculo más cercano.

“Se han dicho tantas cosas de Gaby Spanic. Eso es bullying. Es una obsesión en destruir a una persona que sí trabaja, que no se mete con nadie”, dijo la actriz en una entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa de Telemundo.

Visiblemente afectada, la venezolana comenzó a llorar al reconocer que tanto ella como su familia han vivido momentos muy difíciles. Incluso contó que los han amenazado de muerte.

“Me han lanzado fierros en mi casa y he hecho miles de denuncias, me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido hasta acá y lo he denunciado. Y ¿qué han hecho? Nada”, dijo la popular villana de Soy tu dueña.

Frente a las amenazas, Spanic explicó que teme por su vida y la vida de las personas más allegadas a ella, su familia. “A veces les digo a las autoridades que hasta que uno no se muera… mientras que un loco y una loca y al mismo tiempo los medios de comunicación se burlan de ti y yo estoy aquí por mi hijo trabajando dignamente sin meterme con nadie, pero sí llega un momento que ya mereces respeto. Mi hijo merece respeto”, denunció la actriz.

En medio de las injusticias, Gaby sigue adelante por Gabriel de Jesús, su hijo de 8 años. Y es que sin la ayuda del padre, quien está desaparecido, la valiente artista lucha por darle un mejor futuro a su pequeño.

