Gabriela Spanic, de 'La Usurpadora', no tiene trabajo... ¿Los productores no la quieren por problemática?  [FOTOS]

Gabriela Spanic es una de las actrices que desde hace tiempo no la vemos en la pantalla chica. Desde 'Siempre tuya Acapulco', la exprotagonista de 'La Usurpadora' no ha sido vista protagonizando otra telenovela o serie.



Precisamente, Gabriela Spanic fue captada paseando por las calles de México muy relajada y disfrutando del rato libre que hoy le sobra al lado de su familia y su pequeño hijo. Pero al ser abordada por la prensa sobre su ausencia en la televisión o protagonizando alguna telenovela o serie, la actriz venezolana indicó que "no me lo pierdo yo, se lo pierden ellos".



Gabriela Spanic sostuvo además que "si se cierran las puertas de la televisión, Gaby seguirá luchando porque sé cocinar, escribo libros, hago muchas cosas (…) no soy de las mujeres que se queda deprimida en casa a ver qué me cae del cielo, soy una mujer que se mueve".

Sobre la fama de problemática que le han hecho varios actores y algunos trabajadores de producción de las telenovelas en las que ha participado, Gabriela Spanic no dudó en arremeter contra ellos. "Así como ha habido gente que me ha apoyado, ha habido gente que quiere perjudicarme y dice mentiras sobre mí".



Hace unos meses, Gabriela Spanic sorprendió al mostrarse en las redes sociales con el rostro cambiado, al parecer por el exceso de botox y otros retoques estéticos que se habría realizado para lucir más joven.



Los usuarios y seguidores de Gabriela Spanic lamentaron que la actriz venezolana haya perdido la belleza que ostentaba en 'La Usurpadora', pero la artista calificó de envidiosos a sus críticos y sostuvo que su belleza es natural.