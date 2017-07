Game of Thrones: Actor de Star Wars critica a la serie por la falta de personajes de raza negra [VIDEO y FOTOS]

El estreno de la séptima temporada de Game of Thrones fue todo un éxito. Millones de personas alrededor del mundo se reunieron para ver el primer capítulo, el mismo que llegó cargado de sorpresas e interesantes momentos.

Sin embargo, toda su popularidad no pudo evitar que algunos criticaran ciertos detalles sobre la realización de la serie de HBO. Ese fue el caso de John Boyega, actor de Star Wars, quien dijo que Game of Thrones no tenía diversidad ya que hasta ahora no hemos visto a un solo personaje de raza negra.

Si bien en la serie hay varios personajes de piel oscura como Missandei, interpretada por Nathalie Emmanuel, y Grey Worm, encarnado por Jacob Anderson, para John Boyega no es suficiente. ‘No hay gente negra en Game of Thrones’, dijo el actor en una entrevista para la revista GQ. Asimismo afirmó que no pagaría por ver una historia en la que solo aparece ‘un tipo de persona en la pantalla’.

John Boyega menciona el término whitewashing, que en los últimos años ha puesto en el tapete un grave problema de la industria del cine y la televisión. La palabra se refiere a que los actores blancos hacen papeles que les corresponden a afrodescendientes u orientales. Por ejemplo, recientemente Matt Damon protagonizó la película La Gran Muralla, donde encarnó a un mercenario chino.

En ese sentido también criticó a la trilogía de El Señor de los Anillos, donde tampoco pudimos ver a un solo personaje afrodescendiente u oriental. Todos los protagonistas y actores secundarios fueron de raza aria, al igual que en la saga de El Hobbit.

Esta no es la primera vez que John Boyega se pronuncia en favor del reconocimiento de la diversidad en Hollywood. Cuando se lanzó el primer teaser de Star Wars, que comenzaba con él quitándose el casco de stormtrooper, muchos lo criticaron. ‘Acostúmbrense’ les contestó a sus detractores y agregó que la comunidad negra estaba empezando a recibir más papeles con diálogos en la pantalla grande. ¿Seguirán estos pasos los de Game of Thrones?

