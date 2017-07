Game of Thrones: ¿Jon Snow e Ygritte se comprometieron en la vida real? [FOTOS]

Los fanáticos de Game of Thrones han tenido doble emoción este fin se semana. HBO publicó un adelanto del capítulo 7x02 y se corrieron rumores de que el actor Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, le pidió matrimonio a Rose Leslie, quien interpretó a Ygritte.

Sin embargo, nada está claro. Por un lado, algunos medios confirman la noticia, y por otro, se niega rotundamente. Los fanáticos de Kit Harington siguen en shock, pues muchas chicas todavía soñaban con casarse con el Rey del Norte de Game of Thrones.

Quien inició el rumor fue la revista Life&Style, pues contaron que el actor de Jon Snow armó una romántica a la actriz de Ygritte. En esta noche especial, él le habría pedido matrimonio y ella habría aceptado. Recordemos que Kit Harington y Rose Leslie se conocieron en el rodaje de Game of Thrones.

Kit Harington y Rose Leslie Kit Harington y Rose Leslie

Por otro lado, según Metro.co.uk desmiente estos rumores. Ellos señalan que una fuente cercana a la pareja aseguró que Kit Harington y Rose Lesli no están comprometidos. Jon Snow e Ygritte también formaron una pareja en Game of Thrones, cuando Jon Snow no sabía nada.



