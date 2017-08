Game of Thrones: Katy Perry y su perrito son Daenerys Targaryen y Drogon en los MTV Video Music Awards

La noche el último domingo millones de fanáticos de Game of Thrones estuvieron atentos al último capítulo de la séptima temporada de la serie más exitosa de HBO. Cuidando de que ningún spoiler les malogre el episodio, los seguidores evitaron ver cualquier cosa relacionada con el tema.

Sin embargo anoche también tuvo lugar la gala de los MTV Video Music Awards, donde la hermosa Katy Perry debutó como presentadora. Durante unas de sus apariciones, la cantante asustó al público al llegar vestida de Daenerys Targaryen junto con su pequeño perro, que estaba disfrazado de Drogón.

El público presente y televidentes temblaron. Y es que pensaron que Katy Perry les adelantaría algo del último episodio de Game of Thrones, que acababa de terminar hace solo unos instantes. Sin embargo, la estrella pop no reveló ningún dato de la serie.

Katy Perry saludó a todos y les dio la bienvenida de nuevo a la ceremonia, ya que asumió que muchos habían dejado de sintonizarla por ver Game of Thrones. De inmediato actualizó al público con las premiaciones y presentaciones habían tenido lugar hasta el momento.

Cuando le tocó mencionar a su archienemiga Taylor Swift, no la llamó por su nombre sino que la mencionó como ‘la amiga de Ed Sheeran’ ¡súper conveniente!. Sea como sea, Katy Perry no le malogró el capítulo de Game of Thrones a nadie y solo deslumbró con su disfraz de Daenerys Targaryen.

Cabe indicar que Taylor Switf ganó el premio a Mejor Colaboración por la canción I Don’t Wanna Live Forever, la misma que interpretó con Zayn Malik. El tema fue parte del soundtrack de la taquillera película Cincuenta Sombras más Oscuras y el videoclip se realizó en una habitación de hotel en Londres, la misma que destrozaron e incendiaron para grabar.

Asimismo, la semana pasada lanzó su último tema Look what you made, dedicado especialmente a sus enemigo Kanye West, el esposo de Kim Kardashian. De inmediato, Katy Perry quiso competir con ella y estrenó el videoclip de su canción Swish Swish.

El video de este tema estuvo lleno de celebridades, entre las que había un popular personaje de Game of Thrones: La Montaña. No cabe duda que Katy Perry es súper fanática de la serie de HBO.

