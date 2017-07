Olenna Tyrell de Game of Thrones: Así lucía la actriz Diana Rigg  de joven [VIDEO y FOTOS]

¡Antigua vengadora! Diana Rigg nació el 20 de julio de 1938 y la carrera que decidió seguir fue la actuación. Rigg encarnó a Emma Peel en la serie inglesa de TV Los Vengadores (no, no esos Vengadores amigos de Iron Man y el Capitán América)



Emma Peel era conocida por ser bella y bastante carismática. Diana Rigg nunca perdió el carisma y la simpatía y logro obtener un papel como Olenna Tyrell, la Reina de Espinas en la serie Game of Thrones.



Pero fue en Instagram que la juventud de Diana Rigg sería traída de nuevo a la actualidad. La cuenta de fotográfica de 'Instathrones' muestra la gran belleza que tenía Rigg hace algunos años. Rigg fue comparada con Natalie Dormer y no es para menos. Ambas actrices parecen cortadas con la misma tijera.



Olenna Tyrell, Diana Rigg, acaba de entregar su vida en el episodio 3 de la temporada 7 de Game of Thrones. La anciana reconoce ante Jaime Lannister que fue ella la que asesinó a Joffrey Baratheon, hijo de Jaime y Cercei Lannister en la clandestinidad.



Jaime Lannister le entrega el veneno a Olenna Tyrell, ella se lo toma y el episodio 3 de Game of Thrones llega a su final. Solo que esperar hasta la siguiente semana por más.