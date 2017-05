'El General' jura que letras de 'rica y apretadita' y 'muévelo, muévelo' fueron obra de satanás [VIDEOS y FOTOS]

Hay canciones que se mantienen jóvenes aunque pasen los años y ese es el caso de los éxitos de 'El General', que hasta el día de hoy se bailan en las diferentes discotecas del mundo. Sin embargo, el cantante, en una reciente entrevista ha asegurado que sus letras son obra de 'satanás' y se arrepiente de haberlas cantado durante su "etapa de perdición".



Edgardo Franco dejó de ser 'El General' en 2004, cuando se retiró de la industria de la música, y regresó a ser testigo de Jehová. El cantante panameño de 47 años reveló además que "malas compañías" a los 19 años, lo convencieron de dejar de ir a la iglesia a cantar para grabar canciones con "letras pecaminosas y sin sentido".

'El General' contó también que durante su época como cantante vivió un infierno y que a menudo recurría al alcohol para sacarse la voz del diablo de su cabeza.



"Las letras [de mis canciones] provocaron conflicto en mi conciencia", expresó 'El General', "pero tomaba algunos tragos y las grababa. Esas canciones sonaban en todas las estaciones de radio. Eso era un trofeo para Satanás", añadió el famoso intérprete de 'Muévelo, muévelo'.



La canciones de 'El General' hablaban, entre otras cosas, sobre lo provocativas que eran las caderas y cintura de las mujeres, desdeñaban a "las feas", y criticaban a los gays, según las propias palabras del cantante que saltó a la fama en los años 90 y llegó a recorrer Latinoamérica con su música.

"Me hice adicto a los aplausos. Cuando uno está en la cima del mundo de Satanás no hay nada lindo ahí. Cuando llegaba al hotel no había aplausos, había un silencio que atormentaba mi conciencia", aseguró 'El General' completamente arrepentido de su exitosa carrera como músico y cantante.



Según contó 'El General' decidió dejar el mundo del pecado y del showbizz cuando sintió el llamado de Dios. "Gracias a los hermanos que me enseñaron con la Biblia qué tan lejos había ido y que había traicionado a Jehová", confesó el ahora devoto que viaja por todo su país para evangelizar y no desea que lo llamen más 'El General'.

'El General' es considerado uno de los pioneros de géneros musicales como el reggaetón, el merengue y el dancehall en español. Publicó 17 discos de estudio durante su carrera. Actualmente, es miembro activo de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová.