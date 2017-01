George Clooney y Amal Alamuddin serán padres de gemelos

Sí, George Clooney y Amal Alamuddin se convertirán en padres. Así lo asegura la publicación "In Touch". La revista señala que George y Amal tendrán gemelos y que “cuando se enteraron tuvieron un poco de miedo”.



Incluso ya se confirmó el sexo de los futuros retoños: un niño y una niña. La noticia "los ha hecho realmente felices".



"Él está pendiente en cada momento de las necesidades de Amal e incluso habla con los bebés acercándose al vientre de su pareja", agrega la publicación que, además, asegura que tanto George Clooney como Amal se están divirtiendo mirando gadgets para los bebés y haciendo los preparativos.



La fuente citada por "In Touch" menciona que Amal se sometió hace unos meses a una fecundación in vitro "a pesar de tener miedo a las agujas".



Aunque George Clooney no estaba al parecer interesado en tener hijos en el pasado, de acuerdo a los reportes, la noticia lo tiene muy emocionado.



"Ha pasado de no querer ser padre a estar totalmente emocionado con el embarazo de Amal y la idea de criar a dos niños que lo van a llamar a papá", reveló la fuente.