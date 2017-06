George Clooney y su esposa Amal ya son padres de mellizos [VIDEO y FOTOS]

El conocido actor de Hollywood George Clooney ya es papá. Así lo anunció el agente del artista de 56 años quien informó que los pequeños mellizos se llamarán Ella y Alexander.

Amal Cooney, de 39 años, dio a luz en el Reino Unido aunque por el momento no hay más detalles del alumbramiento. Y es que tanto George Clooney como su esposa decidieron llevar su embarazo con completa discreción.

‘Están felices, sanos y están bien’, reveló el manager de George Clonney y añadió que el actor ‘está como sedado y tardará unos días en recuperarse’. Y no es para menos ya que la felicidad le llegó por partida doble.

El eterno soltero de Hollywood George Clooney (56 años) no solo se casó sino que acaba de convertirse en papá de gemelos. Felicidades George and Amal Clooney ! Ella y Alexander Clooney bienvenidos al mundo. #theclooneys #amalclooney #georgeclooney #ellaclooney #alexanderclooney #TeamCarinesAlejandra Una publicación compartida de Carines Moncada ® (@carinesmoncada) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 10:02 PDT

Poco tiempo después de enterarse que iba ser papá, George Clonney dio unas enternecedoras declaraciones. ‘Va a ser una aventura. Y estamos de acuerdo en recibir todas las aventuras de nuestras vidas con los brazos abiertos. Así que mi esposa y yo estamos muy emocionados’.

El publicista de George Clooney informó que la pareja recibió hoy a sus bebés, Ella y Alexander. ¡Felicidades! Una publicación compartida de Revista Hola Colombia (@revistaholacolombia) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 9:27 PDT

Asimismo elogió la fortaleza de Amal, quien según él llevó el embarazo a la perfección. ‘Ella lo está haciendo realmente muy bien. Es increíble. No tengo nada que hacer. No hay nada que pueda hacer para ayudar, excepto hacerle té y otras cosas’.

El pasado septiembre, George Clooney y Amal celebraron su segundo aniversario de matrimonio. Ambos están más que felices y el actor no puede ocultar su dicha. ‘Desde el momento en el que conocí a Amal, la idea de pasar el resto de mi vida con ella se convirtió en lo más importante para mí y lo que más felicidad me proporciona. No podría estar más contento con mi vida ahora’, afirmó la estrella de Hollywood.

