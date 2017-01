Globos de Oro: Meryl Streep y su potente discurso en el que deja mal parado a Donald Trump sin nombrarlo [VIDEO y FOTOS]

Meryl Streep nos tiene acostumbrados a grandes actuaciones y a memorables discursos en las ceremonias de premios a las que asiste en los cuales deja entrever su pasión por el activismo político. Y los Globos de Oro 2017, donde se galardonó a lo mejor del cine y del televisión, no fueron la excepción.



La noche del domingo, al aceptar el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globo de Oro 2017, Meryl Streep sacudió a Hollywood con un discurso en el que criticó a los políticos de Estados Unidos, en especial a uno que dio que hablar durante el 2016: el presidente electo Donald Trump.



“Todos aquí pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de Estados Unidos en este momento, piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa”, ironizó Meryl Streep al iniciar refiriéndose justamente a los tres grupos que Donald Trump ha criticado férreamente durante su breve carrera política y ascenso al poder.



Sin decir nombres, Meryl Streep criticó a Donald Trump por su comportamiento en la campaña y llamó a la prensa a que lo haga rendir cuentas por sus acciones, como por ejemplo su polémica con el periodista con discapacidad Serge Kovaleski, del New York Times, del que se burló durante una actividad proselitista por un artículo que este había escrito en el 2001.



“No fue una buena actuación, pero cumplió su trabajo. Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder”, dijo Meryl Streep.



“Me rompió el corazón cuando la vi, y aún no me la puedo quitar de la cabeza porque no era en una película, era la vida real. El instinto de humillar —cuando está modelado por alguien con una plataforma pública, alguien poderoso— es algo que se filtra en la vida de todo el mundo porque da permiso a otros a hacer lo mismo”, añadió la actriz.



At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

En otro momento de su discurso en los Globos de Oro 2017, Meryl Streep destacó la diversidad que hay en Hollywood, recordando los orígenes de varios de los actores nominados, como Sarah Jessica Parker, Amy Adams, Natalie Portman, Dev Patel, Ryan Reynolds, entre otros.



“Así que Hollywood está lleno de extranjeros y gente de afuera y si los expulsamos a todos tendremos nada que ver salvo fútbol americano y artes marciales mixtas, que no son artes”, dijo Meryl Streep para finalizar su alocución, otra vez haciendo alusión a una de las promesas de campaña de Donald Trump de expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos.

