Grammy 2017: ¿Por qué Adele rompió su premio?

Adele no solo arrasó en los Grammy 2017 y se llevó cinco galardones el domingo por la noche. La cantante británico dejó con la abierta a más de uno al romper en vivo su galardón a grabación del año por 'Hello'. ¿Por qué lo hizo?



Algunos creen que fue por accidente. Pero lo cierto es que Adele rompió su premio para compartirlo con Beyoncé. Así como lo lees.



El momento ocurrió cuando Adele subió al escenario para recibir su último premio. En vez de agradecer una vez más por el galardón o hablar sobre 'Hello', la interprete prefirió dedicar su discurso nada menos que a Beyoncé.



Beyoncé se emocionó con el discurso de Adele. Beyoncé se emocionó con el discurso de Adele.

"No puedo aceptar este premio”, dijo Adele. "Lemonade fue monumental, Beyoncé. Ha sido tan monumental, tan bien pensado y con un alma tan hermosa… que nosotros sí lo apreciamos. Todos los artistas te adoramos. Eres nuestra luz", agregó Adele.



El gesto, como era de esperarse, emocionó a Beyoncé, que no pudo contener las lágrimas.



Más tarde, en una conferencia de prensa, Adele habló sobre el premio roto.



"Como dije en mi discurso, mi disco favorito del año es Lemonade. Así que una parte de mí murió en mi interior, como una fan de Beyoncé. No voy a mentir", explicó.