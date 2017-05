Guardianes de la Galaxia 2: Chris Pratt se disculpa en señas por ofender a discapacitados [VIDEO]

La segunda entrega de Guardianes de la Galaxia ha tenido mucho éxito en la taquilla internacional. Es así que sus protagonistas se han dedicado a publicitar la nueva película en sus redes sociales.

Ese fue el caso de Chris Pratt, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar un adelanto de Guardianes de la Galaxia 2, el mismo que traía subtítulos. En la publicación, el actor de 37 años ofendió a las personas con discapacidades auditivas.

Y es que el protagonista principal de Guardianes de la Galaxia 2 escribió sin pensar. ‘¿Estás leyendo esto? No, no, no. Sube el volumen y escúchame’, dijo sin imaginar que podía ofender a alguien.

Rápidamente el mensaje se viralizó ocasionando la ira de las redes sociales. Es así que tuvo que borrar el clip y subir unas disculpas muy originales.

En el nuevo mensaje, el actor de Guardianes de la Galaxia 2 habló mediante lenguaje de señas. ‘Me doy cuenta que fui increíblemente insensible con muchas personas que dependen de los subtítulos. Más de 38 millones de americanos viven con algún tipo de discapacidad auditiva. Así que quiero disculparme. Conozco personas en mi vida que tienen problemas de audición y lo último que quiero en el mundo es ofenderlos o cualquiera que sufra de pérdida de audición o cualquier otra discapacidad. En el futuro trataré de ser menos ignorante al respecto’.

Chris Pratt se disculpa con las personas con discapacidad auditiva.

A pesar de su equivocación, Chris Pratt supo salir bien parado del incidente. ¡Todo un ejemplo para los fanáticos de Guardianes de la Galaxia!.

