Harry Styles: Este es el actor que le acelera el corazón al ex One Direction ¡literalmente! [VIDEO y FOTOS]

El ex One Direction Harry Styles pasó por un incómodo pero gracioso momento en una entrevista en un programa de radio británico. Allí, el locutor Nick Grimshaw lo sometió a un detector de mentiras para hacerle una serie de preguntas indiscretas.

Al mismo estilo que el Valor de la Verdad, Harry Styles fue conectado a un polígrafo que iría controlando su ritmo cardíaco. Es así que todos se darían cuenta al momento que se pusiera nervioso por una pregunta.

La primera celebridad que puso a prueba el corazón de Harry Styles fue el director Christopher Nolan, con quien trabajó en la película Dunkirk. El ritmo cardiaco del ex One Direction se mantuvo estable aunque confesó que al inicio se sintió intimidado por Nolan y su reconocida trayectoria.

Sin embargo, la situación cambió cuando el locutor le mostró la foto del actor Ryan Gosling sin camisa en la película The Notebook. ‘¿Cómo te hace sentir esta imagen?’ le preguntó a Harry Styles de manera sarcástica.

‘Se ve muy guapo. Una gran escena…’, respondió el ex One Direction. Y aunque su rostro se mostraba tranquilo, lo cierto es que su corazón no pudo disimular y su frecuencia cardíaca pasó de 60 a 80 latidos por minuto en tan solo unos segundos.

‘Mira tu corazón va en 80’, le dijo Grimshaw a lo que Harry Styles le contestó nerviosamente ‘no, claro que no’. A pesar del controvertido momento, el locutor decidió no seguir indagando en la reacción del ex One Direction y siguió con la entrevista.

