Héctor Soberón y Michelle Vieth están nuevamente enfrentados. Pero esta vez se trata de un escándalo muy delicado que implica la privacidad de ambas estrellas de la farándula mexicana.

Michelle Vieth denunció que su ex esposo, Hector Sobertón, filtró un video íntimo de ella. Y aunque hasta ahora el actor se había limitado de declarar por respeto a sus hijos y esposa, ya no aguantó más los ataques y contestó fuerte y claro.

Es así que Hector Soberón aseguró que no ha iniciado ningún proceso legal en contra de su ex pero que no descarta hacerlo por los daños que puedan causar en sus hijos las declaraciones de la actriz. ‘Yo fui la semana pasada a la Procuraduría a otro asunto ajeno a Michelle Vieth. De entrada yo no estoy pidiendo nada, lo más importante es una disculpa, cosa que no va a suceder, o que haga una aclaración del por qué lo mencionó’, dijo el actor en el programa ‘De Primera Mano’.

‘Sí estoy analizando con los abogados pero estamos viendo más que nada los daños colaterales que pueda haber hacia su familia y hacia mi familia, hacia los hijos. Yo creo que en este momento ninguno de los dos necesitamos de imagen, porque los dos trabajamos en el mismo medio, ella es buena en lo que hace y yo sigo trabajando, lo que menos quiero es estar metido en esto, siempre lo he dicho, es un escándalo que me lo están adjudicando y que no estoy pidiendo', aseguró Héctor Soberón.

Asimismo, dijo que lo que menos desea es obtener una remuneración económica. ‘Quiero que quede muy claro que no busco dinero, simplemente busco una disculpa o una aclaración de que tal vez se le cuatropearon las patas’, dijo Héctor Soberón.

Finalmente, sobre las supuestas amenazas de muerte que estaría recibiendo Michelle Vieth, Héctor Soberón explicó que todo se trata de mentiras. ‘Eso es una mentira, yo creo que hoy por hoy si te vas con la policía cibernética sabes el origen o el ip de quien llega, yo no necesito caer en eso’, explicó.

Por su parte, Michelle Vieth decidió guardar silencio y no contestar al pedido de disculpas de su ex esposo, con quien estuvo en una relación en el 2002.

