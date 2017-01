Hermana de Kim Kardashian sale con Justin Bieber y deja ver más de la cuenta [FOTOS]

La estrella del pop Justin Bieber de 22 años y Kourtney Kardashian de 37 fueron vistos saliendo de la discoteca The Peppermint en West Hollywood, California, el pasado sábado durante la madrugada. Al parecer los rumores que indicaban que podían ser más que amigos, estaban en lo cierto.

La hermana de Kim Kardashian, quien es madre de tres niños fruto de su relación con Scott Disick, lució espectacular con un elegante outfit negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su look fue la transparencia que cubría su pecho, la misma que dejaba al descubierto sus senos.

Kourtney tenía puesta una chaqueta negra abierta que dejaba ver un hermoso body transparente. Definitivamente tiene el cuerpo perfecto para ponerse cualquier cosa.

Kourtney Kardashian. Kourtney Kardashian.

Según reportó el diario inglés Daily Mail, Kourtney estuvo muy preocupada hace unos días ya que el padre de sus hijos desapareció por una noche durante un viaje a Dubai. Es así que después de conocer el paradero de Disick, la protagonista del reality Keeping up with the Kardashians, decidió salir a divertirse con Justin, 15 años menor que ella.

Fotos: Grosby Fotos: Grosby

Cabe indicar que la celebrity y Scott Disick se reconciliaron hace poco. Y aunque han tenido terribles problemas en su relación, esta podría ser la prueba definitiva para decidir si se quedan juntos o se separan.

Kourtney Kardashian de 37 años. Kourtney Kardashian de 37 años.

¿Crees que Kourtney debería quedarse con el padre de sus hijos u optar por un hombre más joven y famoso con Justin Bieber? ¿Qué hará la socialité?

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.