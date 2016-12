Así está el hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé a mes y medio de su primera quimio [VIDEO y FOTOS]

Después de 50 días de recibir su primera sesión de quimioterapia en un hospital de Los Ángeles, el hijo de tres años de Luisana Lopilato y Michael Bublé muestra una leve mejoría. Y aunque no es lo que esperaban, los recientes estudios clínicos han dado un poco de tranquilidad a los desesperados padres de Noah. El pequeño le da lucha al cáncer de hígado.

Según Teleshow, allegados a la familia dijeron que el resultado de la primera fase de las sesiones de quimioterapia fue favorable para Noah. Además informaron que este 26 de diciembre se iniciará la siguiente etapa, que es mucho más intensa. Y es que si el pequeño no hubiera salido con éxito de la primera etapa, no habría podido pasar a la segunda: ‘simplemente no habría estado preparado para recibirla’, afirmaron las fuentes.

Luisana, Michael y Noah pasarán la Navidad en su casa de Los Ángeles junto a Elías Bublé, el otro hijo de la pareja de 11 meses. Asimismo, los hermanos de la actriz argentina, Darío y Daniela Lopilato, y sus padres, Beatriz y Eduardo, ya están en Estados Unidos para recibir las fiestas con toda la familia.

