House of Cards: ¿Cuántos en Perú tienen los nombres de los personajes de la serie de Netflix?

Hoy se estrenó la quinta temporada de 'House of Cards', la exitosa serie de Netflix que ha cautivado a millones en el mundo y cuyo personaje principal, Frank Underwood, ha sido comparado con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Reniec ha aprovechado el estreno de la quinta temporada de 'House of Cards' para postear una foto en Facebook y dar a conocer cuántos peruanos llevan el nombre de los personajes principales de la serie de Netflix.



Resulta que de los personajes de 'House of Cards' 914 personas se llaman 'Claire', en relación a la ambiciosa Claire Underwood. Otros 16 se apellidan Underwood (Frank Underwood), 3 son Stamper (jefe del gabinete Doug Stamper), 131 se llaman Russo (el asesinado congresista Peter Russo) y 822 llevan el nombre de Remy, el personaje que interpreta el reciente ganador del Oscar, Mahershala Ali.

El post de Reniec sobre 'House of Cards' ya ha sido compartido más de 25 veces y cuenta con más de 50 likes. Los usuarios han aplaudido la creatividad del CM de la institución, pues no es la primera vez que publica alguna foto en relación a series y películas populares entre los peruanos.