Instagram: Hally Berry enciende las redes con sensual desnudo a sus 50 años [VIDEO y FOTOS]

La belleza de Hally Berry es incomparable. Y es que la multifacética actriz de Hollywood conserva una figura de infarto a pesar de que ya llegó a la base cinco.

Así se pudo ver recientemente en su cuenta de Instagram donde publicó una fotografía completamente desnuda. La leyenda dice ‘Te contaré lo que es la libertad para mí: no tener miedo’, una frase de la conocida pianista de jazz Nina Simone.

Con solo unas horas de compartida, la fotografía ya casi alcanza los 100 mil Me Gusta en Instagram. Pero eso no es todo ya que sus 1.5 millones de seguidores no dudaron en alabar su belleza con halagadores comentarios.

I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 16 de May de 2017 a la(s) 5:49 PDT

Sin embargo, esta no es la primera vez que Halle Berry hace gala de sus curvas. A mediados del 2016 celebró haber alcanzado el medio millón de seguidores en Instagram con una imagen en la que lucía un sensual bikini sin ningún retoque.

BTS on my last shoot of the summer.👙🌊💪🏽 Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 30 de Ago de 2016 a la(s) 11:55 PDT

Asimismo, luego de los últimos Oscar, publicó un video donde se la ve caminar hacia su piscina y luego quitarse todo para sumergirse en el agua. ¡Súper hot!

Halle Berry después de los Oscar 2017.

Inclusive se atrevió a lucir un vestido bastante escotado a tan solo unas semanas de haber dado a luz a su primera hija. Esto nos deja claro que no se cohíbe bajo ninguna circunstancia.

The big FIVE OH has taught me to be FEARLESS! I'm about to launch a lingerie line at 50. Here's what I know for sure... it's never too early or too late to do what EVER makes you happy. {a little BTS image from our recent @scandalehalleberry shoot.} #fearlessat50 Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el 14 de Nov de 2016 a la(s) 2:24 PST

