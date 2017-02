Instagram: Jennifer López enciende la red con sensual semidesnudo [VIDEO y FOTOS]

¡Jeniffer López lo hizo de nuevo! Esta vez volvió a emocionar a sus fanáticos de Instagram con un corto video donde enseñó más de la cuenta.

El clip es un adelanto de la nueva temporada de la serie Shades of Blue, que se estrenará el próximo 5 de marzo en el canal NBC. En ella, JLo interpreta a la detective Harlee Santos, una madre soltera con problemas financieros que deberá elegir entre hacer lo correcto o encubrir a sus corruptos compañeros policías.

‘Muéstrame lo mejor de Shades of Blue’, es el texto que acompaña el polémico Gif donde la diva del Bronx se luce muy sexy utilizando tan solo una bata desabrochada que deja ver su envidiable abdomen. ¡Y su escote es de infarto!

Hace poco la cantante y actriz de 47 años dijo en una entrevista con la Revista W que se siente mucho más cómoda que antes con su cuerpo. Y es que las clásicas preocupaciones de las divas de Hollywood por la edad no parecen ser un problema para ella.

‘Nunca aprecié mi cuerpo ni mi físico en mis veinte años. Ahora estoy como, ¡Mírame! ¡Mírate! Pero no de una forma arrogante, simplemente me valoro como no lo hacía con esa edad. Me gustan las cicatrices que tengo’, dijo orgullosa.

Pero lo cierto es que a pesar de que los años han pasado para JLo, aún conserva una figura espectacular y una actitud envidiable. No es en vano que su último romance haya sido con un chico 17 años menor que ella.

Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram

Y es que en diciembre pasado, Jennifer y Drake, el popular rapero canadiense de 30 años, anunciaron el inicio de su relación con unas adorables fotografías en Instagram. Sin embargo, al parecer algo habría cambiado desde hace unas semanas luego de que sorprendieran al cantante en conversaciones con una famosa actriz porno. Muchos especulan una posible infidelidad.

