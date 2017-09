La reconocida actriz mexicana Salma Hayek estuvo celebrando sus 51 años de vida junto a su familia y amigos más cercanos. Ella se tomó un par de minutos para agradecer el cariño que recibió de sus fans. Ella comentó que el mejor regalo que recibió fue de parte de sus seguidores de Instagram. ¿A qué se refiere?

Salma Hayek publicó un video en su cuenta de Instagram para contar cómo la pasó en la celebración número 51 de su cumpleaños. “Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños. Tuve un cumpleaños maravilloso”, mencionó al inicio de su video.

La protagonista de ‘Frida’ también agradeció a sus fans por el regalo. “Uno de los mejores regalos es que ayer en mi cumpleaños mi familia de seguidores creció a 4 millones y medio, muchísimas gracias por todo el amor y toda la alegría que traen a mi vida”, mencionó en Instagram.

En español💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 7:42 PDT

Aquellos con más experiencia en las redes sociales saben que existen diferentes cuentas de artistas, películas o series que los fans crean. Para Salma Hayek, este es un detallazo. “Especialmente a las personas que son mis fans y hacen sus propias páginas de fans. Los adoro, estoy súper agradecida. Tengo a los mejores fans del mundo”, finalizó la actriz.

Otras de las estrellas mexicanas que cumplió años fue el actor Eugenio Derbez. Lleno de carisma, el actor también agradeció a sus fans en un video. “Quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito. Estoy leyendo las felicitaciones de todo el mundo, pero no me da el día para responder a todos. Gracias por las cosas lindas. Gracias por un año más de estar conmigo. Los quiero muchísimo, besos”, dice el actor en Instagram.

Gracias a todos por sus felicitaciones! No puedo contestar uno por uno, pero los leo a TODOS. Los quiero! Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Feliz cumpleaños @salmahayek !!! Que maravillosa coincidencia cumplir años el mismo día! Que fortuna conocerte y tenerte como amiga! Te quiero "hermana"! Una publicación compartida de Eugenio Derbez (@ederbez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 12:47 PDT

