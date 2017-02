Itatí Cantoral interpretará a Silvia Pinal en serie biográfica de la diva mexicana [VIDEOS y FOTOS]

Finalmente Itatí Cantoral será la actriz que encarne a Silvia Pinal en la serie biográfica que está a cargo de la reconocida productora Carla Estrada.



Pero no todo es felicidad en la nueva producción de Televisa, ya que el público y algunos medios de comunicación de México criticaron la designación de Itatí Cantoral como protagonista, ya que en el ruedo estaba la actriz Fernanda Castillo, quien sí tiene un gran parecido a Silvia Pinal cuando esta era joven.



Incluso la hija de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, criticó la designación de Itatí Cantoral, pero la misma actriz se encargó de callar las especulaciones sobre el favoritismo que existió a la hora de elegirla entre otras candidatas.



Itatí Cantoral indicó que fue la misma Silvia Pinal a quien le agradó la idea que ella fuera la que la interprete en la serie biográfica. Agregó que el ser amiga de Carla Estrada no significa que ella no tenga que pasar por un casting como las demás.

"Físicamente voy a intentar parecerme a esa belleza de mujer, pero actoralmente me estoy preparando al 100 por ciento. He estado hablando con ella y realmente lo voy a hacer con todo el respeto del mundo y con el respeto que se merece la grande y única Silvia Pinal", dijo Itatí Cantoral al programa 'Cuéntamelo ya'.



"Ella está muy contenta y ella aceptó que yo fuera, porque no se podría hacer el proyecto si ella no estuviera de acuerdo con la actriz", agregó Itatí Cantoral.

La queremos ver yaaaa!!! #ItatíCantoral #ItatiCantoral #SilviaPinal #SilviaLaSerie #JuliánGil #CarlaEstrada #Televisa #BioSerie Una publicación compartida de @aramenara el 20 de Feb de 2017 a la(s) 7:29 PST

En tanto Carla Estrada solo ha salido a callar las especulaciones y críticas con un tuit: "Una larga carrera artística avala a quien por fin encarnará a la gran diva #SilviaPinal"