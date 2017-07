Itatí Cantoral luce su trasero al mismo estilo que Thalía ¡pero sin retoques! [VIDEO y FOTOS]

Después de que Thalía causara mucha polémica por una foto donde muestra su trasero ‘antinatural’, su enemiga número uno dentro de la ficción se atrevió a lucir su derriere sin retoques. Estamos hablando de Itatí Cantoral, más conocida como Soraya Montenegro, su rival en la telenovela María la del Barrio.

Según el portal TVNotas, Itatí Cantoral se escapó a las playas de Cancún con su familia. Es así que pasó tres días en este paraíso natural, acompañada de su esposo Carlos Alberto Cruz, con quien tiene 13 años de casada, y sus tres hijos.

Para estar más cómoda, Itatí Cantoral decidió usar un traje de baño entero, como usó Thalía en sus recientes vacaciones familiares. Sin embargo, lejos de ser criticada como su enemiga número 1, la actriz mexicana demostró que conserva un trasero de infarto.

Es así que sin querer, le hizo la competencia a Thalía, quien hace poco publicó una foto donde su trasero se mostraba algo artificial. Al parecer la esposa de Tommy Mottola modificó la imagen con Photoshop para lucir un derriere más redondeado y libre de celulitis.

Cabe indicar que hace unos meses vimos a Itatí Cantoral en la promoción de la nueva temporada de la serie de Netflix Orange is the New Black. Allí aparecía junto con las populares presas hablando en español y representando a su popular personaje Soraya Montenegro.

