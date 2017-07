¿J Balvin se arregló el rostro? Mira lo que dijo el cantante sobre rumores de supuesta cirugía estética [VIDEOS y FOTOS]

J Balvin ha sido el centro de la atención tras el lanzamiento de Mi Gente, su más reciente producción musical que con solo tres días de estrenada ya tiene todo el éxito que esperaba. Sin embargo, unos rumores vienen empañando la fama del intérprete.

Y es que algunos fanáticos de J Balvin notaron algo raro en el rostro del cantante. Al parecer, se habría hecho algunos arreglitos para lucir más joven y lozano.

Frente a estas especulaciones, el mismo J Balvin utilizó sus redes sociales para aclarar el asunto. Es así que por medio de su cuenta de Instagram se dirigió a sus detractores y negó que hubiera pasado por el quirófano.

🗣 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 11:35 PDT

‘Ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos. Con esos dos, tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara con cremita, he bajado de peso y me veo más baby’, afirmó J Balvin en referencia a su notorio cambio físico.

@jbalvin habla de su cambio de look ¡Escucha lo que dice! 🎥: Instagram Una publicación compartida de TVyNovelas USA (@tvynovelas_usa) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 9:03 PDT

Pero según el colombiano, esto no es lo único que habría cambiado en su vida personal y carrera. Y es que J Balvin afirmó que ahora ya no compone música únicamente para latinos. ‘Soy latino por naturaleza, quiero que mi música sea escuchada por la raza humana’ afirmó el cantante en una reciente entrevista para EFE.

