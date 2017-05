J Balvin: Esto dijo el reggaetonero cuando le preguntaron si era gay por besar hombres [VIDEO y FOTOS]

Los rumores sobre la orientación sexual de J Balvin cada vez son más fuertes. Y es que la manera de vestir del reggaetonero y su trato con otros de sus colegas han levantado controversia en torno a su sexualidad.

J Balvin no tiene reparos en expresar su cariño a sus compañeros de la industria musical. Es así que al mismo estilo que Marc Anthony, anda repartiendo besos en la mejilla a diestra y siniestra.

Ha besado a Nicki Jam y hasta al español Enrique Iglesias, artistas que tomaron sus muestras de aprecio con mucho humor y buena onda. Sin embargo, la prensa no perdona a J Balvin.

J Balvin besando a Enrique Iglesias. J Balvin besando a Enrique Iglesias.

Frente estos chismes, J Balvin salió de defenderse al asegurar que los besos son demostraciones de admiración y amistad. Asimismo negó ser homosexual, como en otras ocasiones.

J Balvin besando a Nicki Jam. J Balvin besando a Nicki Jam.

‘A mí no me importa que sigan preguntándome si soy gay, no lo soy, pero no me importa que lo piensen’, dijo J Balvin en una reciente entrevista a la revista Fama. ‘Qué mejor que con un beso demostrarles el amor y admiración que les tengo a mis amigos’, se explicó.

🙏#tiempodebalvin Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 29 de May de 2017 a la(s) 3:00 PDT

Finalmente prometió que seguirá con su polémica práctica a pesar de las críticas de sus detractores. ‘Aún me faltan en mi lista muchos por besar, y es que no me puedo resistir de besar hombres que amo y respeto’, afirmó.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.