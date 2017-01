Jaden Smith alarma a sus fanáticos con este polémico y misterioso mensaje [VIDEO]

El popular hijo del actor Will Smith, Jaden Smith, compartió un polémico mensaje que dejó preocupados a muchos. En un video de Instagram, el joven menciona que “nada en esta vida tiene sentido”.

Para Jaden Smith reprobar su examen de manejo en Los Ángeles fue toda una pesadilla. El joven actor indica que se quiere mudar muy lejos para superar lo sucedido.

“Va a resultar muy divertido explicarle a mi papá que no me dieron la licencia. Estoy a punto de mudarme lejos de Los Ángeles. Aquí hay demasiada negatividad. Creen la vida que desean para ustedes mismos. Todo el mundo debería seguir su corazón, ¿comprenden a lo que me refiero?", dijo Jaden Smith en Instagram.

La imágenes si que preocuparon a muchos de sus seguidores pues incluso indicaron que el joven actor estaba atravesando por una fuerte depresión.

Los seguidores de Jaden Smith temieron que pudiera atentar contra su vida por los problemas que atraviesa. Sin embargo, el hijo de Will Smith parace que ya superó lo sucedido.

El extravagante Jaden Smith cambió nuevamente su look.

En otro momento del video, Jaden Smith se dirigió a todas las personas que lo siguen en redes sociales para expresarles su punto de vista de como debe vivirse la vida.

"Hagan exactamente lo que deseen hacer, sean quienes quieran ser. No traten de pretender ser otra persona. Hoy en día resulta muy duro construir la vida que deseas para ti porque no hay nadie

que apoye a la juventud para que sea creativa”, puntualizó Jaden Smith.